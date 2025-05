Comacchiese promossa | vittoria decisiva a Sant' Arcangelo con gol di Noschese

La Comacchiese conquista la promozione con una vittoria decisiva a Sant’Arcangelo, firmata dal gol di Noschese nel finale. Una vittoria importante che suggella un percorso di successo, replicando il trionfo in coppa di poche settimane prima. Una prodezza che porterà i lagunari a nuove sfide, coronando un stagione da ricordare.

Vittoria che vale la promozione per i lagunari. La Comacchiese ha espugnato Sant’Arcangelo con un gol di Noschese nel finale, un guizzo a una manciata di minuti dal termine, con tiro che si insacca in rete. I rossoblù bissano il successo di coppa, con la differenza che poche settimane fa valeva come qualificazione alle semifinali, questa volta vale molto di più. Contro lo Young è stata una partita avvincente: "Si è giocato a grandi ritmi, siamo stati bravi a restare in partita – commenta il direttore generale Alessandro Farinelli – Sia noi che lo Young Sant’Arcangelo siamo andati vicini al vantaggio, quando sembrava una partita indirizzata ai calci di rigore, c’è stato lo spunto vincente di Noschese". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Comacchiese promossa: vittoria decisiva a Sant'Arcangelo con gol di Noschese

