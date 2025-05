Colloquio di lavoro 2 0 | come nasce un algoritmo di selezione del personale

Nel colloquio di lavoro 2.0, esploriamo come nasce un algoritmo di selezione del personale. Attraverso la testimonianza del suo progettista, scopriamo come viene costruito un software di intelligenza artificiale per valutare i candidati, funzionalità, criteri di analisi e i segreti dietro il suo successo. Un viaggio nel cuore della tecnologia che rivoluziona il recruiting, migliorando efficienza e obiettivi di selezione.

La costruzione di un software di AI per vagliare i candidati raccontata dal suo progettista: come funziona, come ti valuta, quali sono i suoi segreti

Oroscopo di oggi mercoledì 14 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 14 maggio, l'oroscopo offre previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale, illuminando gli aspetti di amore, lavoro e fortuna.

Tredicesima edizione del concorso “Donna e lavoro”

Riparte la tredicesima edizione del concorso nazionale "Donna e Lavoro", organizzato dall'agenzia per il lavoro Eurointerim.

