Cobolli-Rublev Finale ATP Amburgo 2025 | orario programma tv streaming

Flavio Cobolli sfiderà Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 500 di Amburgo 2025, disputata sabato 24 maggio sul Campo Centrale. L’incontro è previsto a partire dalle 14.30, con il primo turno di gioco alle 12.00. Segui l’evento in diretta streaming e in tv per non perdere questa emozionante sfida tra giovane talento italiano e campione russo.

Flavio Cobolli affronterà il russo Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 500 di Amburgo. L’appuntamento è per sabato 24 maggio: sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 e non inizierà prima delle ore 14.30. Il programma di giornata sarà aperto a mezzogiorno dall’atto conclusivo del torneo di doppio che vedrà impegnati i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, attesi dall’argentino Andres Molteni e dal brasiliano Fernando Romboli. L’azzurro si è reso protagonista di una splendida cavalcata sulla terra rossa della località tedesca, riuscendo a sconfiggere nell’ordine l’ucraino Vitalyi Sachko, gli spagnoli Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Bautista Agut, l’argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Rublev, Finale ATP Amburgo 2025: orario, programma, tv, streaming

