Flavio Cobolli vola in finale all’ATP 500 di Amburgo, battendo Etcheverry in tre set. Il giovane tennista romano, 23 anni, si conferma protagonista sulla terra rossa tedesca, conquistando un risultato importante nel torneo di alta rilevanza internazionale. La finale si prepara ad accogliere un talento in ascesa, determinato a lasciare il segno nel prestigioso “Bitpanda Hamburg Open”.

AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli si è qualificato per la finale nel “Bitpanda Hamburg Open”, il torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.158.560 euro che si sta disputando sulla terra rossa del “Rothenbaum Tennis Stadium” di Amburgo, in Germania. Il 23enne, romano d’adozione, numero 35 del mondo, ha sconfitto in semifinale, in rimonta, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 55 del ranking internazionale, col punteggio di 2-6 7-5 6-4. In finale, la terza della carriera, Cobolli, che fin qui ha vinto un titolo nel circuito maggiore, sfiderà il vincente del match fra il canadese Felix Auger-Aliassime e il russo Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Cobolli in finale ad Amburgo, battuto in tre set Etcheverry

