Cina ' Usa politicizzano istruzione con bando su Harvard'

La Cina critica fortemente la decisione degli Stati Uniti di vietare agli studenti stranieri, inclusi quelli cinesi, di studiare presso Harvard, definendola una politicizzazione dell'istruzione. Il ministero degli Esteri cinese ha condannato questa mossa di Donald Trump, sottolineando come essa comprometta il dibattito internazionale e gli scambi educativi tra i due paesi.

La Cina condanna la decisione del presidente Usa Donald Trump sul bando a carico degli studenti stranieri all'universitĂ di Harvard, definita una mossa "di politicizzazione dell'istruzione". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, espresso nel briefing quotidiano. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina, 'Usa politicizzano istruzione con bando su Harvard'

Contenuti che potrebbero interessarti

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi”

Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

Dazi, la Cina celebra l’armistizio e entra nel “cortile di casa” Usa

Dazi: la Cina festeggia l'armistizio e si fa strada nel "cortile di casa" degli Stati Uniti. Sebbene si tratti di un accordo temporaneo e non di un trattato di pace, la notizia ha suscitato entusiasmo tra stampa e opinione pubblica cinese, segnando un momento significativo nelle relazioni tra le due potenze.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua

Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cina, 'Usa politicizzano istruzione con bando su Harvard'

Segnala quotidiano.net: La Cina condanna la decisione del presidente Usa Donald Trump sul bando a carico degli studenti stranieri all'università di Harvard, definita una mossa "di politicizzazione dell'istruzione". E' il ...

La Cina rivoluziona l’istruzione: l’intelligenza artificiale entra in classe

Si legge su msn.com: Nello stesso mese, la Cina ha anche presentato il suo primo piano d’azione nazionale per diventare una “nazione forte nell’istruzione” entro il 2035, puntando a sfruttare le efficienze ...

La Cina rivoluziona l’istruzione: l’intelligenza artificiale entra in classe

Segnala leganerd.com: La Cina ha annunciato che integrerà applicazioni di intelligenza artificiale negli sforzi didattici, nei libri di testo e nei programmi scolastici come parte di una nuova ambiziosa e completa riforma ...