Chiusa la prima esperienza del servizio civile a Penne il Comune ringrazia i ragazzi e rilancia | Vogliamo ampliarlo

Concludendo la prima esperienza di servizio civile universale, il Comune di Penne ringrazia i giovani coinvolti, tra cui Paolo, Francesco, Michela, Giorgia Pistis e Giorgia Vecchiotti. Questa esperienza ha permesso loro di supportare l’amministrazione in varie attività , rafforzando il legame tra giovani e comunità . L’amministrazione è imbarcata nel progetto di ampliarlo, offrendo nuove opportunità di crescita e partecipazione.

Volge al termina la prima esperienza di servizio civile universale grazie al quale cinque giovani (Paolo Di Benedetto, Francesco Forcella, Michela Matricciani, Giorgia Pistis e Giorgia Vecchiotti), stanno facendo la loro esperienza in Comune supportando l'amministrazione in attività che hanno.

