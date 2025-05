Chiavi della città a Vasco tutto sold out | come partecipare

Le richieste di accredito per la cerimonia di consegna delle chiavi della città a Vasco Rossi, in programma lunedì 9 giugno alle 17 a Palazzo Vecchio, sono ormai esaurite. A causa dei limiti di accesso, non sarà più possibile accettare ulteriori richieste. Nei prossimi giorni verranno comunicati eventuali aggiornamenti o alternative per i fan desiderosi di partecipare all’evento.

Per sopraggiunti limiti di accesso, non possono più essere prese in carico le richieste di accreditamento dei cittadini alla cerimonia di consegna delle chiavi della città a Vasco Rossi, in programma lunedì 9 giugno alle 17 nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Chiavi della città a Vasco, tutto sold out: come partecipare

Leggi anche questi approfondimenti

Vasco Rossi a Firenze: chiavi della città il 9 giugno, poi incontro coi fan a Palazzo Vecchio

Vasco Rossi sarà a Firenze il 9 giugno per ricevere le chiavi della città, un onore che celebra la sua carriera musicale.

“Riceverò le chiavi della città. Firenze mi riempi d’orgoglio e d’amore”: Vasco Rossi al settimo cielo

Il 9 giugno, Firenze celebrerà Vasco Rossi, che riceverà le chiavi della città a Palazzo Vecchio. Un gesto simbolico, come ha annunciato la sindaca Sara Funaro, per omaggiare un artista che ha segnato la vita di generazioni.

Omaggio speciale a Vasco Rossi, Firenze gli consegna le chiavi della città

Firenze si prepara a celebrare il grande Vasco Rossi il 9 giugno, un giorno che rimarrà impresso nei cuori dei suoi fan.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vasco Rossi a Firenze, come partecipare alla consegna delle Chiavi della città; Vasco Rossi incontra i fan a Palazzo Vecchio il 9 giugno: come partecipare; “Riceverò le chiavi della città. Firenze mi riempi d’orgoglio e d’amore”: Vasco Rossi al…; L’incontro con Vasco Rossi nel Salone dei Cinquecento: ecco come partecipare. 🔗Cosa riportano altre fonti