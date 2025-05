Chiara Petrolini rinviata a giudizio andrà a processo per i neonati sepolti a Traversetolo

Chiara Petrolini, 21 anni, è stata rinviata a giudizio e andrà a processo per il caso dei neonati sepolti a Traversetolo, Parma. La Gup Gabriella Orsi ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. La vicenda ha suscitato grande scalpore e pone al centro di un procedimento giudiziario le responsabilità e i misteri legati a questa tragica vicenda.

Chiara Petrolini andrà a processo per il caso dei neonati sepolti a Traversetolo in provincia di Parma. La Gup del tribunale ducale, Gabriella Orsi, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti della 21enne per l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere dei due figli neonati, che aveva partorito il 12 maggio del 2023 e il 7 agosto 2024, e che successivamente aveva seppellito nel giardino del villino dove vive con la famiglia. La prima udienza è stata fissata davanti alla Corte d’Assise di Parma per il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Petrolini rinviata a giudizio, andrà a processo per i neonati sepolti a Traversetolo

