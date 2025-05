Chiara la studentessa investita sulle strisce e sbalzata per 30 metri | il 75enne sul Suv accusato di omicidio stradale

Chiara Colzani, studentessa di 22 anni, è stata investita e sbalzata per 30 metri mentre attraversava sulle strisce in Inverigo (Como). L’incidente ha coinvolto un 75enne al volante di un SUV, ora accusato di omicidio stradale. Un tragico episodio che ha sconvolto la comunità e solleva questioni sulla sicurezza stradale.

Inverigo (Como) – L’auto che procede sul rettilineo e una ragazza di soli 22 anni che attraversa la strada. Un urto violentissimo che la sbalza a una trentina di metri di distanza da quelle strisce pedonali che stava percorrendo. L’incidente costato la vita a Chiara Colzani, studentessa di 22 anni di Lurago d’Erba, è avvenuto giovedì sera alle 19 a Inverigo, in via Don Carlo Gnocchi, strada provinciale. Inverigo, ragazza di 22 anni investita e uccisa da un’auto sulle strisce pedonali La ragazza stava attraversando la strada in corrispondenza di un attraversamento regolato dal semaforo, quando una Dacia Duster, guidata da un uomo di 75 anni di Inverigo, l’ha colpita in pieno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara, la studentessa investita sulle strisce e sbalzata per 30 metri: il 75enne sul Suv accusato di omicidio stradale

