Charles Leclerc invita alla calma | A mio agio a Monaco ma è ancora troppo presto…

Charles Leclerc invita alla calma e al relax a Monaco, anche se è ancora presto. Il pilota della Ferrari si è distinto nel primo giorno di prove libere del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di F1, dominando entrambe le sessioni. Nonostante un incidente iniziale, il giovane monegasco ha mostrato ottimi segnali, accendendo le speranze dei tifosi nostrani.

Un bel venerdì per la Ferrari e Charles Leclerc a Montecarlo. Nel primo giorno di prove libere del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di F1, il padrone di casa è stato il migliore nella prima e seconda sessione di prove libere. Pur con un incidente all'inizio delle libere 1 con l'Aston Martin del canadese Lance Stroll, Charles ha trovato il modo per mettere in fila una serie di giri interessanti. " Monaco è sempre molto speciale, non solo per me ma per chiunque guidi su questo circuito.

