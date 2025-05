Cerveteri ladri di appartamento sorpresi a bordo di un’auto rubata

Cerveteri, 23 maggio 2025 – Durante indagini coordinate dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, due uomini sono stati arrestati per aver compiuto un furto in appartamento. I sospetti sono stati sorpresi a bordo di un’auto rubata, evidenziando l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine locali. L’intervento ha portato alla loro immediata cattura e al sequestro di merce rubata.

Cerveteri, 23 maggio 2025- A seguito di mirate indagini avviate nei giorni precedenti e grazie alla collaborazione del personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Ladispoli, i Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno arrestato due uomini italiani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato continuato di furto in abitazione (artt. 81, 110 e 614 bis c.p.). Nella notte, intorno alle ore 1,40, i due soggetti sono gravemente indiziati di essersi introdotti nel giardino di un’abitazione privata, da cui asportavano una bicicletta marca Atala, un tagliaerba e un cavo elettrico; si davano quindi alla fuga a bordo di un’autovettura Fiat Panda. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

