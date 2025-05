Cerimonie cortei progetti nelle scuole e il viaggio simbolico della Nave della Legalità per ricordare la morte di Giovanni Falcone e di tutti quei magistrati che hanno perso la vita per combattere la criminalità organizzata

Le cerimonie, i cortei e i progetti nelle scuole, come il viaggio simbolico della Nave della Legalità, rendono omaggio a Giovanni Falcone e a tutti i magistrati caduti contro la criminalità organizzata. Ricordare il 23 maggio 1992, giorno del drammatico attentato di Capaci, è fondamentale per mantenere viva la memoria e ricordare il valore della legalità.

C i sono date nella storia italiana che non si possono dimenticare e, una di queste è proprio il 23 maggio 1992. Quel giorno, alle 17:58, una carica di oltre 500 chili di tritolo esplose, squarciando l’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, a pochi chilometri da Palermo. L’attentato, ordinato da Cosa Nostra, uccise il giudice Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo, e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Da quel giorno, l’Italia, ogni 23 maggio celebra la Giornata della Legalità, per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per rendere l’Italia un paese libero dalla paura e dall’omertà. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cerimonie, cortei, progetti nelle scuole e il viaggio simbolico della Nave della Legalità per ricordare la morte di Giovanni Falcone e di tutti quei magistrati che hanno perso la vita per combattere la criminalità organizzata

