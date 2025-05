Celebrata la promozione della Maceratese in serie D con un poster omaggio

Domani, acquistando il Resto del Carlino, riceverai un poster omaggio dedicato alla storica promozione della Maceratese in Serie D. Un'iniziativa speciale del nostro giornale per celebrare il grande risultato dei ragazzi di mister Possanzini e rendere indelebile questa eccellente cavalcata in Eccellenza. Un modo per tifosi e appassionati di ricordare un traguardo fondamentale.

Domani acquistando il Resto del Carlino si avrà in omaggio il poster che vuole celebrare e ricordare la promozione della Maceratese in serie D. È l’iniziativa che vede in prima linea il nostro giornale per celebrare la splendida cavalcata in Eccellenza dei ragazzi di mister Matteo Possanzini e del patron Alberto Crocioni, conclusasi con la vittoria ai rigori nello spareggio con la K Sport disputato al Del Conero. Quel giorno rimarrà impresso a lungo perché raramente è successo che 2.500 tifosi abbiano seguito la squadra in una trasferta, sebbene importante, un numero che testimonia la fame di calcio del popolo biancorosso e quanto sia stato atteso quel momento. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Celebrata la promozione della Maceratese in serie D con un poster omaggio

Contenuti che potrebbero interessarti

Maceratese in Serie D: la promozione di De Cesare e la stagione da cardiopalma

La Maceratese celebra la promozione in Serie D dopo una stagione intensa e ricca di sfide. Nicolò De Cesare, diesse del club, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra tra società , giocatori e tifosi.

Maceratese festeggia la promozione in serie D con un corteo di tifosi

Centinaia di tifosi hanno riempito le strade di Macerata per celebrare la storica promozione della Maceratese in serie D.

Matteo Possanzini guida la Maceratese alla promozione in Serie D

Matteo Possanzini guida la Maceratese alla promozione in Serie D, dichiarando che la vittoria del campionato era fondamentale per proseguire il rapporto.

Cosa riportano altre fonti

Matteo Possanzini guida la Maceratese alla promozione in Serie D; Maceratese promossa in serie D, sabato il poster in regalo con il Carlino; Celebrazione della promozione della Maceratese in Serie D con un poster omaggio; Premio Macerata Più alla Maceratese, Parcaroli: “Grande orgoglio per la città “. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Celebrata la promozione della Maceratese in serie D con un poster omaggio

Si legge su msn.com: Domani acquistando il Resto del Carlino si avrà in omaggio il poster che vuole celebrare e ricordare la promozione della Maceratese in serie D. È l’iniziativa che vede in prima linea il nostro giornal ...

Celebrazione della promozione della Maceratese in Serie D con un poster omaggio

Secondo ilrestodelcarlino.it: Acquista il Resto del Carlino sabato e ricevi il poster della Maceratese per celebrare la promozione in Serie D.

Maceratese promossa in serie D, sabato il poster in regalo con il Carlino

Si legge su msn.com: Macerata, 21 maggio 2025 – Un poster in regalo con il nostro giornale per celebrare la promozione della Maceratese in serie D. E’ l’iniziativa che vede in prima linea il Resto del Carlino di Macerata: ...