C’è una ragione per ogni cosa | perché Ilaria Capezzuto ha sparato a Daniela Strazzullo

«C'è una ragione per ogni cosa», lo pensava Daniela Strazzullo, la 31enne ancora viva per miracolo dopo che la compagna, la 34enne Ilaria Capezzuto ha tentato di ucciderla sparandole un colpo alla tempia, prima di togliersi la vita. La ragione, in questo caso, è una relazione probabilmente al capolinea tra due donne che per anni si sono amate e che, come avviene per tutte le coppie, hanno affrontato momenti bui e incomprensioni, per poi ritrovare sempre la luce. Ma non questa volta. Perché venerdì 22 maggio, a Volla, in provincia di Napoli, questa storia è finita nell'unico modo in cui non dovrebbe finire mai: con una donna morta e un'altra in rianimazione in condizioni critiche all'ospedale del Mare.