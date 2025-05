Cauet | Inter giusto crederci ancora L’importante è chiudere bene!

Benoit Cauet, ex nerazzurro, si prepara a vivere l'ultima giornata di campionato, determinato e consapevole dell’importanza di chiudere bene. Prima del fischio d’inizio di Como-Inter e Napoli-Cagliari, il tecnico esprime il proprio spirito di fiducia e determinazione, sottolineando che, anche nei momenti più difficili, è fondamentale credere ancora e dare il massimo fino alla fine.

Al via l’ultima giornata di campionato, che decreterà la vincitrice dello scudetto. L’ex nerazzurro Benoit Cauet esprime le sue sensazioni prima del fischio d’inizio di Como-Inter e, in contemporanea, Napoli-Cagliari. DARE IL MASSIMO – Benoit Cauet, dall’alto della terrazza del Duomo di Milano, è in collegamento su Sky Sport per commentare gli attimi che precedono Como-Inter. La tensione si taglia col coltello, guardando a cosa accadrà negli stessi minuti allo Stadio Maradona di Napoli. Nonostante le chance di vittoria dello scudetto siano molto più alte per i partenopei, l’ex calciatore nerazzurro dichiara: « È giusto crederci, si gioca ancora una partita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cauet: «Inter, giusto crederci ancora. L’importante è chiudere bene!»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cauet non si espone: «Finale tra PSG e Inter? Complicato per me fare il tifo per una delle due»

Benoit Cauet, ex centrocampista di Inter e PSG, ha condiviso le sue emozioni riguardo alla finale di Champions League tra le due squadre.

Inter, scudetto possibile: i motivi che spingono a crederci

L'Inter, dopo una stagione di alti e bassi, si trova ora inaspettatamente a rincorrere lo scudetto. Nonostante l’attenzione fosse rivolta alla finale di Champions League, le recenti performance delle seconde linee hanno riaperto la corsa al titolo.

Zaccagni sfida l’Inter: «Batterli? Bisogna crederci sempre. Stiamo mettendo le basi per lo scudetto della Lazio»

Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, lancia un messaggio di fiducia in vista della sfida contro l’Inter.

Se ne parla anche su altri siti

A Napoli si esulta. Giordano: "Gusto crederci, Inter vulnerabile". La reazione di Alvino fa infuriare i nerazzurri

Si legge su msn.com: "Calma. Calma. Era giusto crederci a settembre. È giusto crederci in una corsa contro un’Inter forte, molto forte, che resta con l’onere dello scudetto. Ma questa Inter è vulnerabile ...

Spinazzola: «Scudetto? Giusto crederci, sappiamo noi le difficoltà»

Lo riporta inter-news.it: Le sue parole sullo scudetto. LOTTA SCUDETTO – Leonardo Spinazzola parla così della corsa con l’Inter e del primo posto conquistato: «Dal primo giorno lavoriamo con una dedizione incredibile, normale ...

Cauet: “L’Inter ha tutte le capacità per fare del male al Milan”

Scrive ilmilanista.it: Credo che l'Inter abbia la volontà e le armi per fare più male rispetto agli altri derby. Sarà una partita ancora più accesa essendo l'ultima della stagione e l'Inter ha tutte le capacità per fare del ...