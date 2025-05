Caterina Chinnici | Falcone Borsellino e mio padre per me erano dei modelli

Caterina Chinnici ricorda con affetto e rispetto i modelli di coraggio e giustizia rappresentati da Falcone, Borsellino e suo padre. Ogni anno, il dolore per le loro perdite si accompagna alla forza di chi, attraverso il ricordo, continua a credere in un’Italia migliore e nella lotta contro la mafia.tIl loro esempio vive nel cuore di chi non smette di sperare.

"Oggi, come ogni anno, il dolore per la perdita di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, si accompagna alla forza di un ricordo che continua a camminare sulle gambe di chi non ha smesso di credere nella giustizia. Il. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Caterina Chinnici: "Falcone, Borsellino e mio padre per me erano dei modelli"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

