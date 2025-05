Caso Garlasco l’esclusiva delle foto della taverna di casa Poggi | cosa si scopre!

Nuove immagini pubblicate da Tgcom24 sul caso Garlasco riaccendono il dibattito. Le foto esclusive della taverna di casa Poggi, acquisite durante le indagini del 2007 e ora rese pubbliche, svelano dettagli inediti sul luogo dell’omicidio di Chiara. Quanto si può scoprire da queste immagini? Esploriamo insieme i nuovi spunti emersi.

Nuove immagini, recentemente pubblicate da Tgcom24, hanno riacceso l'attenzione sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Le fotografie, acquisite durante le indagini iniziali e ora disponibili nel fascicolo d'inchiesta, ritraggono la taverna della villetta di via Pascoli, luogo in cui fu rinvenuto il corpo della giovane. Le immagini mostrano chiaramente una serie di giochi da tavolo riposti ordinatamente sugli scaffali, confermando quanto dichiarato da Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, che aveva affermato di frequentare spesso quel locale per recuperare giochi da tavolo.

