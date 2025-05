Caserta Università Vanvitelli | Ateneo estraneo a condotte illecite massima collaborazione con autorità

Il Rettore dell’Università Vanvitelli, professor Gianfranco Nicoletti, ha dichiarato l’estraneità dell’ateneo a condotte illecite, assicurando la piena collaborazione con le autorità in merito alle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’Università ribadisce il suo impegno per la trasparenza e l’integrità, rafforzando la fiducia nel suo operato e nella comunità accademica.

"Il Rettore dell'Università Vanvitelli, professor Gianfranco Nicoletti, in relazione ai fatti contestati ad alcuni membri dell'Ateneo da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dichiara l'estraneità dell'Ateneo stesso rispetto a qualsiasi condotta illecita ed esprime la propria fiducia al personale coinvolto, assicurando comunque la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria e che qualora .

