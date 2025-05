Casa dell’Ortolano via all’asta pubblica | il Comune scommette sul turismo sostenibile

Il Comune ha avviato un’asta pubblica per la Casa dell’Ortolano, ex ‘Casa dei Polli’, con un investimento di oltre 2,8 milioni di euro. L’obiettivo è trasformare questo storico complesso in un polo turistico e culturale, puntando sul turismo sostenibile e valorizzando il patrimonio locale, creando nuove opportunità di crescita e promozione del territorio.

Con un progetto da oltre 2,8 milioni di euro, l’amministrazione comunale apre ufficialmente l’asta pubblica per l’affidamento in concessione della Casa dell’Ortolano, l’ex ‘Casa dei Polli’ alle porte delle mura di via Bologna. L’obiettivo? Trasformare il complesso in un polo turistico e culturale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Casa dell’Ortolano, via all’asta pubblica: il Comune scommette sul turismo sostenibile

Casa dell’Ortolano, via all’asta pubblica: il Comune scommette sul turismo sostenibile

Il Comune lancia un’asta pubblica per la Casa dell’Ortolano, ex ‘Casa dei Polli’, situata in via Bologna.

FERRARA: AL VIA L'ASTA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO "CASA DELL'ORTOLANO"

Da msn.com: Ferrara, 23 maggio 2025 - La Giunta Comunale ha approvato l'avvio dell'asta pubblica per l'affidamento in concessione del complesso immobiliare "Casa dell'Ortolano", sito nel suggestivo vallo delle ...

Casa dell’Ortolano a Ferrara, porte aperte e visite guidate

Lo riporta msn.com: Sabato 8 marzo dalle 10 alle 17 l’accesso alla Casa dell'Ortolano (via Bologna 1/G) è libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza delle sale e non è prevista la prenotazione.