Captain America e i suoi film Blu-Ray più amati nell’universo MCU

Scopri i film di Captain America più amati nell'universo MCU in versione Blu-ray e come vedere la nuova produzione, "Captain America: Brave New World". Con diverse modalità di distribuzione, i fan potranno godersi questa avventura epica in digitale e in formato fisico. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su date, canali e modalità di visione.

Quando e dove è possibile seguire la nuova produzione. La distribuzione di Captain America: Brave New World è prevista in diverse modalità, offrendo agli appassionati l'opportunità di accedere alla pellicola attraverso vari canali. La data di uscita ufficiale per l'acquisto digitale e in formato fisico si avvicina, con una disponibilità esclusiva in streaming prevista a partire dal 28 maggio sulla piattaforma Disney+. Questo permette di pianificare con anticipo la visione, scegliendo tra le molteplici opzioni offerte.

