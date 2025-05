Capezzone | Nessun commento ecco chi resta in silenzio davanti all' orrore

Daniele Capezzone, nel suo "Occhio al caffè", analizza il silenzio dei principali media italiani di fronte all'orrore di Washington. Mentre i fatti occupano le prime pagine, i giornali evitano commenti decisi, lasciando spazio a un inquietante mutismo. Un fenomeno che mette in luce le delicate dinamiche tra informazione e opinione.

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il direttore editoriale di Libero non può che notare il silenzio dei giornaloni in sede di commento su quanto accaduto a Washington. Nessuna presa di posizione che condanni la propaganda pro-Pal e la barbarie di Hamas. Insomma, nemmeno due giovani ammazzati a bruciapelo son bastati a far ricredere chi giustifica gli orrori dei tagliagole. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone: "Nessun commento", ecco chi resta in silenzio davanti all'orrore

Approfondisci con questi articoli

Solet accusato di violenza? L'Udinese: "E' a disposizione, nessun commento su vicende personali"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è stato al centro dell'attenzione per la situazione del difensore francese Oumar.

Città Attiva: “Sanità vibonese, cala il debito ma resta il vuoto: nessun servizio in più, solo conti in ordine”

Dopo tragedie recenti, si registra una nota positiva nella sanità vibonese: il calo del debito pubblico.

Milan Futuro, nessun addio per Kirovski: il dirigente resta al suo posto | PM NEWS

Nelle ultime ore circola la voce di un presunto allontanamento di Kirovski dal Milan Futuro, ma PM News smentisce categoricamente: il dirigente rimane al suo posto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Capezzone: Nessun commento, ecco chi resta in silenzio davanti all'orrore | .it; Milano, fuga dall'alt: chi ha il morto sulla coscienza | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne