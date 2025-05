Capaci 33 anni fa la strage Mattarella | Sradicare la mafia

In occasione del 33º anniversario della strage di Capaci, il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mantenere alta la vigilanza contro la mafia. Ricordando Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti caduti, si rinnova l’impegno a sradicare definitivamente l’organizzazione criminale, garantendo continuità e determinazione nella lotta alla mafia per un’Italia più giusta e sicura.

“Dare continuità allo sradicamento della mafia”. In occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, il Presidente Mattarella ricorda l’importanza di “tenere sempre alta la vigilanza”. A Palermo, diverse iniziative per ricordare Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta uccisi dalla mafia. Servizi di Alessio Orlandi e Pierluigi Vito. Capaci, 33 anni fa la strage. Mattarella: “Sradicare la mafia” TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Capaci, 33 anni fa la strage. Mattarella: “Sradicare la mafia”

Altri articoli sullo stesso argomento

Giornata della Legalità, 33 anni fa la strage di Capaci, l’attentato mafioso di Cosa Nostra ai danni del magistrato Giovanni Falcone

Il 23 maggio ricorre la Giornata della Legalità, in memoria della strage di Capaci di 33 anni fa, quando un attentato di Cosa Nostra distrusse le auto del magistrato Giovanni Falcone, uccidendo lui, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Strage di Capaci 33 anni fa, l'Anm: "La memoria deve anche essere impegno"

Trentatré anni fa, il 23 maggio 1992, la strage di Capaci costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e altri coraggiosi.

33 anni fa la strage di Capaci, a Palermo una giornata di memoria

Ricorre oggi il 33° anniversario della strage di Capaci, un tragico evento che il 23 maggio 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e agli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Strage di Capaci, 33 anni dopo: l’omaggio dei Vigili del Fuoco a Falcone e alla scorta; Strage di Capaci: 33 anni fa l’attentato al giudice Falcone; Mafia, 33 anni fa la strage di Capaci; Strage di Capaci, 33° anniversario: celebrazioni in memoria del giudice Falcone a Palermo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Capaci, 33 anni. Ma i veleni dei professionisti dell'antimafia sono ancora qui

Segnala ilfoglio.it: Dubbi, accuse e nuove ombre (mediatiche): è l'eterna zona grigia. Dal sensazionalismo giornalistico agli attacchi incrociati tra ex Ros e magistrati simbolo, la ricostruzione dei fatti si complica. An ...

Falcone, 33 anni fa la strage di Capaci

Si legge su ansa.it: "Antonino Gioé mi dice: via via via. Me lo dice tre volte.

33 anni fa la strage di Capaci, attentato al giudice Falcone

Riporta msn.com: Era il 23 maggio del 1992 quando un'enorme carica di esplosivo fece saltare in aria le auto di Falcone e della scorta. Con lui morirono la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco D ...