Caos e imbarazzo al Giro la giuria sbaglia la classifica generale | ha dimenticato una regola elementare

Al Giro d'Italia, un grave errore ha causato caos e imbarazzo: la giuria ha pubblicato una classifica generale errata, dimenticando una regola fondamentale. Dopo la 12a tappa, per un’ora, la graduatoria è rimasta “ufficiosa” a causa di un’incomprensione che ha scaturito confusione tra tifosi e corridori. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda clamorosa.

Alla fine della 12a tappa la classifica generale del Giro d'Italia è rimasta "ufficiosa" per un'ora dopo il traguardo. Colpa della giuria che è andata in tilt, conteggiando distacchi che non dovevano esserci in base ad una regola chiara ed elementare del ciclismo. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Caos e imbarazzo al Giro, la giuria sbaglia la classifica generale: ha dimenticato una regola elementare

