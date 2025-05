Cantù baciata dalla fortuna | oltre mezzo milione di euro vinti al Superenalotto

Cantù si anima di festa dopo una fortunata vincita al SuperEnalotto: oltre mezzo milione di euro. Nell'estrazione del 22 maggio, è stato centrato un premio di 511.692,48 euro con un 5+1, giocato presso il Tabacchi di Castelli Alessandro in Largo Adua. La notizia ufficiale arriva da Sisal, rendendo la città protagonista di questa incredibile grande fortuna.

