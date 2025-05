Cantine Aperte i 44 produttori che aderiscono | i programmi della due giorni

Torna Cantine Aperte, l'appuntamento annuale dedicato agli amanti del vino e del territorio. Quarantaquattro produttori umbri aderiscono all'evento, offrendo visite guidate, degustazioni e scoperte delle eccellenze vinicole della regione. Un'occasione speciale per esplorare le cantine e conoscere da vicino i produttori locali.

Torna l'appuntamento con Cantine Aperte. Sono quarantaquattro i produttori umbri che aderiscono all'evento di Movimento turismo del vino. Dove andare e cosa propongono le cantine ANTONELLI SAN MARCO Loc. San Marco, 60 - Montefalco Tel. 0742 379158 www.antonellisanmarco.it. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Cantine Aperte, i 44 produttori che aderiscono: i programmi della due giorni

