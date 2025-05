Cannes le pagelle del red carpet | Gillian Anderson 6 Viola Davis va sul sicuro 8 Ella Ganning principessa 85 Isabella Ferrari come Donatella Versace 8

Sul red carpet del penultimo giorno del Festival di Cannes, tra scorci di eleganza e audacia, si distinguono star come Gillian Anderson (6), Viola Davis (8), Ella Ganning (85) e Isabella Ferrari, che richiama Donatella Versace (8). Un trionfo di colori e stile in attesa dell'anteprima mondiale di "The Mastermind".

Trionfo di colori per il red carpet del penultimo giorno di Festival di Cannes. Sulla croisette sfilano attori e attrici pronti per l'anteprima mondiale di "The Mastermind", il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cannes, le pagelle del red carpet: Gillian Anderson (6), Viola Davis va sul sicuro (8), Ella Ganning principessa (8,5), Isabella Ferrari come Donatella Versace (8)

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cannes 2025: le pagelle del red carpet di «Eddington»

Cannes 2025 ha riservato grande attenzione al film "Eddington", presentato fuori concorso. La pellicola, che narra la vicenda di un brillante scienziato alle prese con un dilemma morale, ha catturato l'interesse di critici e spettatori.

Cannes 2025: le pagelle del red carpet di «Mission Impossibile»

Cannes 2025 si illumina con la premiere mondiale di "Mission: Impossible – The Final Reckoning", l'ottavo e conclusivo capitolo della leggendaria saga.

Cannes 2025, Tom Cruise sul red carpet

Mercoledì 2025, Tom Cruise ha sfilato nuovamente sul celebre red carpet del Festival di Cannes, tre anni dopo il trionfo di ‘Top Gun: Maverick’.

Su questo argomento da altre fonti

Cannes 2025, le pagelle ai look sul red carpet del Festival, da Bella Hadid a Halle Berry; Il red carpet di Cannes, le pagelle. Splendida Cara Delevingne. Michelle Rodriguez: non ci siamo; Cannes 2025: le pagelle del red carpet di «Mission Impossibile»; Cannes 2025, le pagelle dei look sul red carpet, da Giulia Salemi a Jennifer Lawrence. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il red carpet di Cannes, le pagelle. Coloratissime: Viola Davis, Simone Ashley e Gillian Anderson

Da repubblica.it: Ha scelto un verde acido Gillian Anderson, anche lei protagonista della serie Netflix Sex education, diventata celebre per X Files, e poi per la sua Margareth Thatcher in The Crown. Il colore le dona, ...

Da Lady Kitty Spencer a Helen Mirren e Heidi Klum: le nostre pagelle del decimo red carpet di Cannes e dell’esclusivo AmfAR Gala

Scrive msn.com: Ci si avvia al gran finale di sabato con la cerimonia di assegnazione dei premi. E i look sul tappeto rosso contano ancora di più: è un fiorire di abiti da fiaba o di invenzioni eccentriche ...

Il red carpet di Cannes, le pagelle. Promossa Helen Mirren, bocciata la signora col violino in testa

Si legge su repubblica.it: La nostra preferita stasera però è Helen Mirren, 80 anni a luglio, eleganza british, cappello con veletta, gioielli importanti, total black e una fascia carta da zucchero che spezza il rigore con un ...