Cannes 2025 i look delle star sul red carpet

Cannes 2025 accende i riflettori sulle star e i loro look sul red carpet. La famosa Croisette si trasforma ancora una volta in una passerella di alta moda, dove le celebrità svelano abiti da sogno, gioielli mozzafiato e acconciature sofisticate. Tutto pronto per vivere appieno l’eleganza e lo glamour di questa prestigiosa festa del cinema.

E’ ufficialmente iniziato il Festival di Cannes. Come ogni anno, la manifestazione trasforma la celebre Croisette in una passerella d’alta moda. Il red carpet del Palais des Festivals diventa così il palcoscenico perfetto per sfilate di stile, tra abiti da sogno, gioielli mozzafiato e scelte beauty da copertina. Attrici, modelle e influencer si contendono i riflettori con look studiati nei minimi dettagli: un mix di grandi firme e tocchi di originalità. Questa edizione però si caratterizza per l’introduzione del nuovo dress code, che mette al bando nude look, volgarità e outfit esageratamente sopra le righe. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Cannes 2025, i look delle star sul red carpet

