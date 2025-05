Calhanoglu ammonito in Como-Inter! Salterà la prima della prossima Serie A

Hakan Calhanoglu è stato ammonito durante il match tra Como e Inter, accumulando un cartellino giallo che lo mette in diffida. Di conseguenza, salterà la prima giornata della prossima Serie A. La sanzione rappresenta un’importante assenza per l’Inter all’inizio del campionato, influenzando le strategie di titolare di Inzaghi.

Hakan Calhanoglu ha ricevuto un cartellino giallo nella prima fase del primo tempo di Como-Inter. Ciò significa che salterà la prima partita della prossima Serie A, dato che era in diffida. LA NOTIZIA – Hakan Calhanoglu, ammonito in Como – Inter, non ci sarà nel match valido per la prima giornata della Serie A 2025-2026. Il centrocampista turco, sanzionato a causa di un fallo non cattivo a centrocampo, non potrò quindi accompagnare la compagine nerazzurra nella sfida d'esordio del prossimo Campionato.