Calciomercato Milan Mendes al lavoro! Arriva un’altra cessione clamorosa? Le ultimissime

Il calciomercato del Milan è nel vivo, con Jorge Mendes al lavoro per rafforzare la rosa. Tuttavia, si aprono anche spiragli di uscita: secondo Sky Germania, il Bayern Monaco sarebbe interessato a Rafael Leão, con Mitoma tra i papabili. Resta da capire se questa cessione sarà imminente o se il Diavolo riuscirà a blindare le sue stelle.

Calciomercato Milan, Jorge Mendes al lavoro! Arriva un'altra cessione clamorosa? Le ultimissime in casa rossonera Secondo Sky Germania, il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Rafael Leão. l club bavarese sta sondando diverse opzioni, con Kaoru Mitoma tra i principali candidati, seguito proprio dall'attaccante del Milan. I contatti tra Jorge Mendes, agente di Leão,

