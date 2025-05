Calciomercato Juventus | decisa la prossima squadra di Tah Dove giocherà l’obiettivo bianconero per la difesa accordo raggiunto! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus: il futuro di Tah si sta definendo. Secondo Fabrizio Romano, il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con il difensore tedesco per il suo trasferimento. L’obiettivo di Juventus per la difesa sembra ormai sfumato, mentre si intensificano le voci sul nuovo club di Tah. Tutti gli aggiornamenti sulla scelta e il futuro del difensore al centro delle trattative.

Calciomercato Juventus: quale sarà la prossima squadra di Tah. Dove giocherà l’obiettivo per la difesa, gli aggiornamenti sul suo futuro. Novità. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco ha trovato un accordo con il difensore tedesco Jonathan Tah, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Il club campione di Germania è pronto ad accoglierlo come nuovo rinforzo per la difesa, con Tah accostato anche al calciomercato Juventus. Il Leverkusen ha confermato di essere stato informato dell’intesa raggiunta tra il giocatore e il Bayern, ma ora attende che il club bavarese prenda contatto ufficiale per avviare i negoziati sul compenso richiesto per la cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: decisa la prossima squadra di Tah. Dove giocherà l’obiettivo bianconero per la difesa, accordo raggiunto! Tutti gli aggiornamenti

