Cagliari Nicola | "I napoletani fuori dal nostro hotel? Fa parte del gioco Privilegio e responsabilità giocare qui oggi"

Nell'ultima giornata di Serie A, Cagliari e Napoli si affrontano in una sfida decisiva al Maradona. Per i napoletani, è il momento di dimostrare il proprio valore tra privilegio e responsabilità, consci di dover superare anche il difficile avversario sardo. Un incontro che rappresenta molto di più di una semplice partita: una battaglia per il tricolore.

Tra il Napoli e lo Scudetto c`è il Cagliari, avversario degli azzurri al Maradona nella 38esima e ultima giornata di Serie A. A pochi minuti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Salvezza Cagliari, l’ex portiere Copparoni: «Nessun processo a squadra e Nicola, gruppo unito. Molte critiche le trovo ingiuste»

Renato Copparoni, ex portiere del Cagliari, interviene nel dibattito sulla situazione della squadra dopo la recente sconfitta contro il Como.

Cagliari, Nicola: «Bravi a non mollare mai, vogliamo la salvezza». Poi il puno sugli infortunati

In vista della sfida di Serie A contro il Venezia, l'allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ribadisce l'importanza di non mollare mai nella lotta per la salvezza.

Cagliari, Nicola trova la salvezza con una giornata d’anticipo: tris al Venezia e permanenza in A; Di Francesco appeso ad un filo

Il Cagliari di Nicola raggiunge la salvezza con una giornata d'anticipo, travolgendo il Venezia 3-0 e assicurandosi la permanenza in Serie A.

Ne parlano su altre fonti

"Il rumore dei napoletani stanotte all'hotel del Cagliari?", la splendida risposta di Nicola

Riporta msn.com: 'C'è molta soddisfazione per la salvezza, arriviamo al Maradona avendo raggiunto il nostro obiettivo', ha spiegato Nicola.

Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Nicola conserva il 3-5-2 ma Caprile tentenna, scalpita chi ha giocato meno

Lo riporta msn.com: Salvi, ma non per questo in vacanza. Il Cagliari è pronto alla trasferta napoletana di venerdì sera che deciderà la stagione del Napoli. I sardi hanno appena conquistato ...

Da Cagliari: "La squadra di Nicola vuole onorare la maglia, sarà gasata dal clima del Maradona"

Secondo msn.com: I rossoblù verranno a Napoli per giocarsela e chiudere con orgoglio il campionato. Ciò che filtra direttamente dalla Sardegna.