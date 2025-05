BYD lancia DOLPHIN SURF elettrica urbana con 3 versioni Blade Battery e prezzo da 18 990€

BYD presenta la nuova Dolphin Surf, un'auto elettrica urbana con tre versioni e prezzo a partire da 18.990€. Compatta e versatile, questa vettura di 3.990 mm di lunghezza è ideata per il contesto cittadino europeo, offrendo un mix di agilità e tecnologia, con anche l'opzione Blade Battery per una maggiore sicurezza e durata.

La nuova DOLPHIN SURF rappresenta il risultato dell'impegno di BYD nel proporre veicoli elettrici sempre più adatti al contesto urbano europeo. Con le sue dimensioni di 3.990 mm di lunghezza, 1.720 mm di larghezza e 1.590 mm di altezza, questa vettura si mostra particolarmente agile e maneggevole, caratteristica fondamentale per un utilizzo nelle città.

BYD supera Tesla in Europa e lancia Dolphin Surf, city car elettrica a 20.000€ tra dazi e gigafactory in Ungheria

BYD si afferma come leader in Europa, superando Tesla e lanciando la Dolphin Surf City, un'auto elettrica a circa 20.

Dolphin surf: Byd illumina il cielo dello stadio Olimpico con 1000 droni

Mercoledì 21 maggio alle 22:00, lo Stadio Olimpico si illuminerà con uno spettacolo mozzafiato: 1.000 droni daranno vita a coreografie luminose per celebrare la DOLPHIN SURF, la nuova city car elettrica di BYD.

Con la nuova Dolphin Surf, BYD prende di mira Dacia Spring e Hyundai INSTER

BYD introduce in Italia la Dolphin Surf BYD, la sua city car elettrica compatta ed economicamente accessibile, pensata per sfidare Dacia Spring e Hyundai i-Stare.

La Cina conquista l'Europa con BYD Dolphin Surf, la city car al top

Prezzi inferiori ai 30.000 euro per la Byd Atto 2 grazie agli incentivi 2025. Nello specifico la Byd Atto 2 Active è lunga 431 cm, larga 183 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 400 a 1.340 litri.

Byd Dolphin Surf, l'elettrica compatta sotto i 19mila euro

Milano, 22 mag. (askanews) – Il gruppo cinese Byd lancia in Europa l'elettrica compatta Dolphin Surf, con prezzi a partire per l'Italia sotto i 19mila euro. In Cina si chiama Seagull è in vendita dal ...

Prova BYD Dolphin Surf: com'è e come va la piccola da meno di 20.000 euro

"Questa sarà la prima auto elettrica di tantissime persone". Così la dirigenza di BYD, al gran completo, ha presentato l'attesa BYD Dolphin Surf durante il faraonico evento che ha visto la Casa cinese ...