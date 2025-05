Brescia Cellino non ci sta e attacca | Si sono inventati il piano per salvare la Sampdoria! Futuro? Io a Brescia non torno più!

Massimo Cellino, presidente del Brescia, risponde con durezza alle recenti decisioni e accuse, attaccando Sampdoria e FIGC. In un’intervista, manifesta il suo disappunto e la sua rabbia, lasciando intendere di non voler più tornare a Brescia. La tensione cresce tra le parti, mentre il mondo del calcio si prepara a un possibile nuovo capitolo di polemiche e tensioni.

Massimo Cellino, numero uno del Brescia, ha attaccato la Sampdoria e la FIGC nell’intervista rilasciata a Il Giornale di Brescia. Le parole Massimo Cellino, Presidente del Brescia, ha rilasciato un’intervista piena di rabbia e rammarico per il terremoto avvenuto qualche giorno fa e ancora in corso in Serie B. Le parole rilasciate sulle colonne de Il Giornale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brescia, Cellino non ci sta e attacca: «Si sono inventati il piano per salvare la Sampdoria! Futuro? Io a Brescia non torno più!»

Altri articoli sullo stesso argomento

Il Brescia rischia la C: in città scoppia la rabbia di tifosi e ultras. Cori e striscioni contro Cellino

Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città. Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B.

Teotino non ha dubbi: «La Juventus si sta buttando un po’ via a causa di tre ragioni». Il giornalista attacca duramente i bianconeri

Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, condivide le sue impressioni sull'impatto di Igor Tudor alla guida della Juventus e sulla sfida per un posto in Champions League.

Il sindaco non ci sta e attacca il Pd: "Polemiche dal sapore elettorale"

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, si scaglia contro il Partito Democratico, accusandolo di alimentare polemiche strumentali sul bando Lazzabaretto.

Ne parlano su altre fonti

CorSera - Brescia, Cellino attacca: guerra legale; Cellino: «In questa vicenda il Brescia è parte lesa»; Brescia, Cellino: Siamo stati truffati, indagini aperte e chiuse in due giorni...; Cellino si difende: «Siamo stati truffati». Il 22 maggio l'udienza per decidere le sorti del Brescia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Brescia, l’attacco di Massimo Cellino: piano inventato per salvare la Sampdoria

Secondo clubdoria46.it: Attacco di Massimo Cellino a Sampdoria e Figc: per il presidente del Brescia è stato un piano per salvare i blucerchiati Massimo Cellino è al centro di un v ...

Cellino attacca in maniera clamorosa: «Si sono inventati questo piano per salvare la Sampdoria. Io sono una vittima, perché…»

Segnala sampnews24.com: Cellino ha attaccato in maniera clamorosa la Sampdoria e la FIGC nell’invervista rilasciata oggi a Il Giornale di Brescia. Le sue parole Vi proponiamo di seguito l’intervista del Presidente del Bresci ...

Brescia, Cellino: "La Figc si è inventata un piano per salvare la Sampdoria"

Scrive msn.com: Il presidente del club lombardo e un fiume in piena: "Mai saltato una scadenza in 35 anni di calcio, sono stato truffato" ...