Brambati | Italiano è uno dei nomi che Tare ha sul taccuino ma…

Le parole di Massimo Brambati su Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna accostato innumerevoli volte al Milan 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brambati: “Italiano è uno dei nomi che Tare ha sul taccuino, ma…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Furlani fa aspettare Tare: il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano

Dopo il deludente ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è chiamato a riflessioni e scelte strategiche.

Milan, Pellegatti: “Tare? Ecco perché solo ora”. Allenatore: nomi e tempistiche

Carlo Pellegatti, noto tifoso e esperto del Milan, analizza le ultime novità sulla società rossonera.

Calciomercato Milan: Igli Tare ha le idee chiare: tutti i nomi nel mirino del ds in caso di approdo in rossonero

Il calciomercato del Milan si anima con Igli Tare in corsa come nuovo direttore sportivo. Con obiettivi ben definiti, Tare prepara una missione complessa: individuare i principali acquisti rossoneri.

Approfondimenti da altre fonti

Nuovo ds Milan, Brambati: So che a Tare hanno detto 'Le faremo sapere'. Ma cosa vuol dire!? Io avrei...; IL PARERE - Brambati: Se il Napoli vince lo scudetto è perché lo ha perso l'Inter; Brambati: Champions, più che la Juve spero nella Roma. E su Allegri dico...; Brambati: Scudetto non assegnato, sappiamo tutti dell'inimicizia tra Cagliari e Napoli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Brambati: "Milan, sul taccuino di Tare ci sono Italiano e Allegri"

Segnala milannews.it: A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore ... e gli altri devono per forza vincere...". "E' uno dei due nomi che Tare ha nel suo ...

Brambati: "Scudetto non assegnato, sappiamo tutti dell'inimicizia tra Cagliari e Napoli"

Lo riporta msn.com: L'ex calciatore Massimo Brambati, attraverso TMW Radio, ha fatto il punto sul campionato di Serie A in vista dell'ultima giornata che inizierà domani: "Se lo dovesse vincere il Napoli è perché lo ha p ...

Brambati: "Champions a un passo per la Juve? Non sono sicuro. Ha speso tanto facendo diverse brutte figure"

Scrive tuttojuve.com: A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Come commenta le nuove parole di Conte che ha punzecchiato ...