Bove torna a Roma | deve decidere se giocare all'estero o accettare la proposta della Fiorentina

Edoardo Bove torna finalmente a Roma, dopo aver chiuso la stagione con la Fiorentina. Ora dovrà decidere se continuare la sua carriera all'estero o accettare l'offerta dei Viola. La conclusione del campionato 2024/2025 a Udine apre un nuovo capitolo, e il centrocampista dovrà scegliere la direzione più adatta al suo futuro.

La stagione 20242025 della Fiorentina si chiude domenica a Udine. Dopo il rompete le righe Edoardo Bove tornerà alla Roma per fine prestito.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini

Roma si prepara a vivere una giornata imperdibile agli Internazionali BNL d'Italia. In scena i top tennisti italiani, come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, insieme all'amato Matteo Berrettini.

LIVE Sinner-Paul 1-6, 6-0, 3-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: si torna ‘on serve’ e c’è un problema fisico

Segui la diretta di Jannik Sinner contro Paul ai quarti di finale dell'ATP di Roma 2025. Sinner sembra avere un problema fisico dopo aver toccato ripetutamente la parte posteriore della gamba destra.

Doppia data per il concertone estivo, torna in Piazza Roma il Radio Bruno Estate

Il Radio Bruno Estate torna in Piazzale Roma con una doppia data imperdibile! A tre anni di distanza dall’ultima edizione, il concertone estivo ad ingresso gratuito riunirà i migliori artisti del momento.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bove, e ora? Torna a Roma, Firenze gli apre le porte e c'è l'estero: il futuro di Edoardo; L'ultima volta al Franchi di Bove alla Fiorentina. Cori e saluti, adesso o torna alla Roma o va all'estero; Ranieri: Bove? Lo volevo al Cagliari ma Mou mi disse di no; Roma, Ranieri: “Bove? Avrei voluto portarlo a Cagliari”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bove torna a Roma: deve decidere se giocare all'estero o accettare la proposta della Fiorentina

Lo riporta calciomercato.com: La stagione 2024/2025 della Fiorentina si chiude domenica a Udine. Dopo il rompete le righe Edoardo Bove tornerà alla Roma per fine prestito. Sempre secondo la Gazzetta.

Roma, l’Olimpico e la sua Boreale: Bove torna a casa

Come scrive roma.repubblica.it: Edoardo Bove invece no. Era tornato ... Perché in tutto questo, Roma non è mai stata lontana. Qui ha casa con la compagna Martina, qui torna ogni volta che può. Tra una seduta a Firenze e ...

FOTO – Bove emozionato ringrazia la curva della Roma

Si legge su informazione.it: (il Giornale) Davanti alla curva della sua vita, Edoardo Bove non deve tornare alla Roma, ma deve restarci. Anche perché il ritorno è già deciso, non avendo raggiunto la percentuale di partite ...