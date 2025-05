Borse europee in calo dopo l’annuncio dei dazi Trump del 50% sull’UE con Milano a -323% Francoforte a -233% Parigi a -277% e Londra a -129%

Le borse europee registrano un netto calo a seguito dell'annuncio dei dazi del 50% da parte di Trump sull'Unione Europea, che entreranno in vigore il 1° giugno. Milano perde 323 punti, Francoforte 233, Parigi 277 e Londra 129. La tensione si riflette nelle vendite sui mercati, con forti ribassi per banche e aziende industriali: Banca MPS -7,19%, Stellantis -5,60% e STMicroelectronics -5,45%.

L'annuncio dei dazi sull'UE, in vigore dal 1° giugno, scuote i mercati europei con forti vendite; a Piazza Affari la pressione si concentra su banche e industria: Banca MPS crolla del 7,19%, Stellantis perde il 5,60% e STMicroelectronics scende del 5,45%

