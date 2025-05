Bologna violentata in un garage mentre va a casa di un amico

Bologna, 23 maggio 2025 – La squadra mobile di Bologna, ha arrestato e condotto in carcere un cittadino pakistano domiciliato in provincia, accusato di violenza sessuale. Le indagini sono iniziate due mesi fa dopo la denuncia presentata da una giovane donna: ha raccontato ai poliziotti di essere stata avvicinata, la sera precedente, da un uomo nel quartiere Bolognina, mentre stava camminando per raggiungere la casa di un amico. Con una scusa, l’uomo era riuscito a condurre la donna in un garage condominiale ove ha avuto luogo la violenza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, violentata in un garage mentre va a casa di un amico

Modena, donna di 65 anni violentata e picchiata da un minorenne mentre faceva jogging

Scrive msn.com: Una donna di 65 anni aggredita e violentata da un minorenne straniero mentre faceva jogging in via ... nel carcere minorile del Pratello a Bologna. I fatti sono accaduti martedì mattina 15 ...