Bologna-Genoa probabili formazioni | le scelte di Italiano e Vieira

Ultima giornata di Serie A tra Bologna e Genoa al Dall'Ara, con le scelte di Italiano e Vieira in primo piano. I felsinei, già qualificati in Europa League, vogliono concludere al meglio la stagione, mentre i rossoblù, ormai salvi, approcciano l'ultimo match per salutare i propri tifosi. Un incontro di fine campionato con poche motivazioni, ma tanta voglia di spettacolo.

Ultima giornata di campionato per il Genoa che affronta il Bologna al Dall'Ara sabato alle 18. Il Grifone è ormai già salvo da mesi, i felsinei grazie alla conquista della Coppa Italia sono già in Europa League. Insomma novanta minuti utili solo per salutare la stagione e darsi appuntamento ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Bologna-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Vieira

Leggi anche questi approfondimenti

Genoa-Atalanta, probabili formazioni: le scelte di Vieira e Gasperini

Genoa-Atalanta si preannuncia come un match emozionante, con le probabili formazioni di Vieira e Gasperini pronte a scendere in campo.

Genoa-Atalanta, probabili formazioni: le scelte di Vieira e Gasperini

Genoa-Atalanta si preannuncia come un match ricco di emozioni, con le probabili formazioni di Vieira e Gasperini pronte a coinvolgere i tifosi.

Juve Stabia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Evani per la sfida decisiva

La vittoria contro la Salernitana ha riacceso le speranze di salvezza della Sampdoria, rendendo l'ultima giornata di campionato cruciale.

???? BOLOGNA Genoa, la probabile formazione felsinea. Barrow si ritraveste da punta

Video ???? BOLOGNA Genoa, la probabile formazione felsinea. Barrow si ritraveste da punta Video ???? BOLOGNA Genoa, la probabile formazione felsinea. Barrow si ritraveste da punta

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Vieira; Bologna-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Vieira; Probabili formazioni Serie A della 37^ giornata: ultime news dai campi; Genoa-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bologna-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Vieira

Segnala genovatoday.it: Ultima giornata di campionato per il Genoa che affronta il Bologna al Dall'Ara sabato alle 18. Il Grifone è ormai già salvo da mesi, i felsinei grazie alla conquista della Coppa Italia sono già in ...

Bologna-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Secondo msn.com: I felsinei salutano il proprio pubblico festeggiando la Coppa Italia, i liguri sicuri di chiudere al 13° posto. Probabile turnover per Italiano e Vieira ...

Bologna-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Segnala calciostyle.it: Visualizzazioni: 32 Bologna-Genoa è uno dei match valevoli per l’ultima giornata di campionato ed è in programma sabato 24 maggio alle 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara Bologna-Genoa è un match che me ...