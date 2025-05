Bologna donna violentata in un garage | arrestato il presunto autore

A Bologna, la Polizia ha arrestato un uomo pakistano sospettato di aver aggredito e violentato una giovane donna in un garage. L’arresto è avvenuto su ordine del gip, in seguito alle indagini della Squadra Mobile. L’uomo, ora in custodia, sarà sottoposto a giudizio per il grave episodio di violenza sessuale avvenuto nella città emiliana.

Arrestato dalla polizia il presunto autore di una violenza sessuale commessa ai danni di una giovane donna a Bologna. Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un cittadino pakistano, domiciliato nella provincia, incensurato e con regolare permesso di soggiorno. Le indagini sono partite due mesi dopo la denuncia. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bologna, donna violentata in un garage: arrestato il presunto autore

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Bologna, violentata in un garage mentre va a casa di un amico

Bologna, 23 maggio 2025 – La polizia ha arrestato un uomo pakistano, accusato di aver commesso una violenza sessuale in un garage mentre la vittima si stava recando a casa di un amico.

“Violentata da un calciatore professionista”, l’accusa di una donna a Udine

Una serata tra amici si trasforma in un incubo per una donna di Udine, che accusa un calciatore professionista di violenza sessuale.

Donna morta in un incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza verso Bologna, 2 i feriti gravi

Un tragico incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza, direzione Bologna, ha causato la morte di una donna e gravi ferite a due persone.

Ne parlano su altre fonti

Bologna, violentata in un garage mentre va a casa di un amico

Come scrive msn.com: La denuncia di una giovane, due mesi di indagini della polizia: arrestato un uomo di nazionalità pakistana, ora in carcere ...

Donna violentata in un garage, arrestato il presunto autore

Scrive msn.com: Arrestato dalla polizia il presunto autore di una violenza sessuale commessa ai danni di una giovane donna a Bologna. Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cau ...

Violenza sessuale nel garage: l'arresto dopo due mesi di indagini

Secondo bolognatoday.it: Tutto è partito dalla denuncia di una donna, che ha raccontato di essere stata aggredita la sera precedente in Bolognina. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo mentre si stava ...