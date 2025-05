Bollate domenica il Giro dei laghetti con passaggio in Villa Arconati

Domenica a Bollate torna il tradizionale “Giro dei laghetti” a Castellazzo, con il suggestivo passaggio in Villa Arconati. Appassionati e podisti sono invitati a correre in questa affascinante corsa non competitiva, che ogni anno richiama tanti amanti delle corse all’aria aperta. Prepariamoci a vivere una giornata all’insegna dello sport e della bellezza naturale.

Cortona si prepara a vivere una "domenica in rosa" con l'arrivo del Giro d'Italia in Valdichiana. Domenica, una task force sarà attiva per garantire il passaggio della carovana sulle strade aretine, iniziando il percorso da Gubbio e proseguendo verso Foiano.

Domenica speciale nel Valdichiana con il passaggio del Giro d’Italia: Cortona si tinge di rosa e l’atmosfera si anima.

Domenica 18 maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva Rai, con eventi di rilievo come la finale del Giro d'Italia, tennis a Roma, e partite di calcio Serie C.