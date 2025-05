Bolelli Vavassori-Molteni Romboli Finale ATP Amburgo 2025 | orario programma tv streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati con grinta alla finale di doppio al torneo ATP 500 di Amburgo 2025. Dopo aver eliminato avversari di alto livello, gli italiani, teste di serie numero 3, si preparano a sfidare per il titolo su terra rossa, con orario, programma TV e streaming da seguire per un weekend ricco di emozioni.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati con grande personalità alla finale di doppio del torneo ATP 500 di Amburgo, riuscendo a battere nell’ordine GlasspoolCash, MurrayRam e SalisburySkupski. Gli azzurri, teste di serie numero 3 del tabellone sulla terra rossa tedesca, hanno dominato gli ottavi e la semifinale contro due coppie britanniche decisamente quotate, mentre nei quarti sono stati costretti al match tie-break spuntandola per 10-5. I nostri portacolori se la dovranno vedere contro l’argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli, che in semifinale sono riusciti ad avere la meglio sulla coppia numero 1 del seeding composta dal britannico Henry Patten e dal finlandese Harri Heliovaara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli Finale ATP Amburgo 2025: orario, programma, tv, streaming

