Boato e incendio nel laboratorio | paura e feriti in centro a Porto Sant’Elpidio

Un forte boato e un incendio hanno scatenato paura e tensione nel centro di Porto Sant’Elpidio. Il incidente, avvenuto nel quartiere Faleriense, ha provocato feriti tra i cittadini e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La scena, dominata da una colonna di fumo nero, ha lasciato sconcertata la comunità in un pomeriggio teso e drammatico.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 23 maggio 2025 – Un potente boato, poi una spessa colonna di fumo nero che si è alzata dal piano terra della palazzina di via Colombo (quartiere Faleriense): è accaduto oggi, intorno alle 16, quando è scoppiato un incendio all’interno di un piccolo laboratorio artigiano. Le due persone che, in quel momento erano intente al lavoro, sono riuscite ad uscite tempestivamente dal laboratorio, riuscendo a mettersi in salvo e riportando lievi ustioni. Sono state trasportate al Pronto Soccorso di Fermo dalle ambulanze della Croce Verde subito giunta sul posto con l’automedica del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boato e incendio nel laboratorio: paura e feriti in centro a Porto Sant’Elpidio

