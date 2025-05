Bloccare 14 miliardi per un' opera non necessaria il segretario nazionale Cgil Gesmundo a Messina

Il segretario nazionale della Cgil Gismundo a Messina richiama l’attenzione sul rischio di sprecare 14 miliardi per il Ponte sullo Stretto, un’opera considerata non necessaria. Invita Governo e Commissione Europea a sospendere questa corsa, sottolineando che si tratta di una questione di responsabilità, al fine di destinare risorse a infrastrutture realmente prioritari e sostenibili per il Paese.

"Chiediamo al Governo e alla Commissione Europea di sospendere la corsa per il Ponte sullo Stretto: bloccare 14 miliardi per un'opera non necessaria, con inaccettabili forzature, non è questione politica, ma di responsabilità. Si pensi alle risorse del Pnrr e alle infrastrutture che occorrono al.

