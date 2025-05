Blitz al carcere Pagliarelli di Palermo | 12 arresti per corruzione e traffico di droga

Un blitz dei carabinieri e della Polizia Penitenziaria al carcere di Palermo Pagliarelli ha portato all'arresto di 12 persone per corruzione e traffico di droga. L'operazione ha scoperto un sistema di corruzione e accesso illecito a dispositivi di comunicazione, coinvolgendo anche soggetti già detenuti. Un intervento che mette in luce le criticità della sicurezza penitenziaria.

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, insieme alla Polizia Penitenziaria del capoluogo e di Padova, hanno eseguito 12 misure cautelari (sette nei confronti di persone già detenute) accusate di corruzione, accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è l'esito di una indagine della Dda di Palermo che ha fatto luce su un traffico di sostanze stupefacenti e telefonini all'interno del carcere palermitano di Pagliarelli. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blitz al carcere Pagliarelli di Palermo: 12 arresti per corruzione e traffico di droga

