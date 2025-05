Birra Peroni lancia BeHer | formazione Osservatorio STEM e spot con le Bionde

Peroni lancia BeHer, un'iniziativa dedicata alla promozione della parità di genere. Attraverso formazione e osservatorio STEM, il progetto mira a contrastare stereotipi e discriminazioni nel mondo del lavoro, coinvolgendo anche le "bionde" in attività concrete. Un passo importante per favorire un cambiamento culturale e promuovere inclusione e equalità.

La Birra Peroni ha annunciato il lancio di BeHer, una nuova iniziativa volta a promuovere un profondo rinnovamento culturale sul tema della parità di genere, con una forte attenzione al mondo del lavoro. Il progetto nasce per contrastare stereotipi e discriminazioni, con azioni concrete e attività dedicate alla sensibilizzazione.

Birra Galasso Peroni e Beher si impegnano a superare gli stereotipi di genere. Il progetto nasce dalla volontà di promuovere una maggiore sensibilità e uguaglianza, portando i valori di parità anche all’esterno, oltre le iniziative interne.

Peroni, la birra lager italiana più amata, si impegna nella promozione della parità di genere con il progetto BeHer.

Birra Galasso Peroni, con il progetto ‘Beher’, mira a superare gli stereotipi di genere, promuovendo una cultura di parità e inclusione.

