Billy Joel cancella tutti i concerti fino al 2026 a causa di un disturbo cerebrale | “Sono molto dispiaciuto”

Billy Joel annuncia la cancellazione di tutti i concerti fino al 2026 a causa di un disturbo cerebrale, l'idrocefalo normoteso. Il cantante 76enne ha condiviso la notizia su Instagram, esprimendo dispiacere per l'annullamento degli appuntamenti. La diagnosi evidenzia le sfide di salute legate all’età , suscitando nel fanbase preoccupazione e solidarietà .

Billy Joel ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti in programma a causa di una diagnosi di idrocefalo normoteso (NPH), una condizione neurologica che colpisce in particolare gli over 60. A comunicarlo è stato lo stesso artista 76enne attraverso un post su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Billy Joel cancella tutti i concerti fino al 2026 a causa di un disturbo cerebrale: “Sono molto dispiaciuto”

