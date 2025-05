BIG ONE – THE EUROPEAN PINK FLOYD SHOW il 25 luglio al Castello di San Giusto a Trieste

Il 25 luglio al Castello di San Giusto a Trieste, "Big One – The European Pink Floyd Show" celebra i 50 anni di "Wish You Were Here" e i 30 di "The Division Bell". Un tributo emozionante alla storica band britannica, che ha regalato uno dei tour più redditizi e memorabili della musica rock del XX secolo. Un evento imperdibile per gli amanti di Pink Floyd e della grande musica.

A 50 anni dall’uscita di “Wish you were here” e a 30 anni dalla pubblicazione di “The Division Bell”, l’album che diede vita a uno dei tour con il maggior incasso nella storia della musica rock nel XX secolo, nonché una delle ultime pagine scritte dal gruppo britannico, la musica della rock band più influente di tutti i tempi risuona ancora con i BIG ONE, considerata dalla critica internazionale la “migliore band europea” per l’esecuzione dal vivo della musica dei Pink Floyd. Dopo il successo dell’ultimo tour nei principali teatri italiani ed europei, i BIG ONE annunciano il “Pulse Tour”, il nuovo show che venerdì 25 luglio farà tappa al Castello di San Giusto a Trieste nell’ambito della serie di concerti organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment per “Trieste Estate 2025”, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau. 🔗Leggi su Udine20.it © Udine20.it - BIG ONE – THE EUROPEAN PINK FLOYD SHOW il 25 luglio al Castello di San Giusto a Trieste

