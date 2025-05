Biasin su Conte | Parole studiate una frecciata all’Inter e a Inzaghi sulla Champions

Durante una puntata di Cronache di spogliatoio, Fabrizio Biasin ha commentato le recenti affermazioni di Conte, definendole “parole studiate” e lanciando una frecciata all’Inter e a Inzaghi sulla Champions. Il giornalista sottolinea come alcuni discorsi possano sembrare orchestrati, alimentando polemiche e interpreted direnze tra le parti coinvolte.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha offerto nuove prospettive sul futuro di Antonio Conte durante un'intervista a Televomero.

Nel futuro del Milan si fa strada il nome di Antonio Conte come possibile allenatore. Le dichiarazioni di Gabriele Oriali, che ha offerto un interessante indizio sulla situazione, accendono i riflettori su un possibile approdo dell'ex tecnico nerazzurro a Milano.

Un'indiscrezione bomba scuote il mondo del calcio: la Juventus potrebbe tentare di ingaggiare Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli.

Si legge su msn.com: In un post sui social il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Cagliari.

Da forzazzurri.net: Le parole di Fabrizio Biasin su Antonio Conte, nel suo editoriale: “Conte è un fenomeno, lo penso davvero. Per il campo parlano i risultati, eccellenti oltre le aspettative. Quanto alla comunicazione ...