Benevento vicenda calcioscommesse | patteggiano Sau Davì e il magazziniere Addazio

In seguito all'inchiesta bis sul calcioscommesse di dicembre 2023, alcuni tesserati del Benevento, tra cui Sau, Davì e il magazziniere Addazio, hanno optato per il patteggiamento. La vicenda ha sollevato notevoli rollercoaster giudiziari, portando a sanzioni e a una riflessione sulle implicazioni sportive e morali per il club campano.

Tempo di lettura: 8 minuti Prime risultanze in termini di sanzioni dall'inchiesta bis sul calcioscommesse del dicembre 2023 che ha visti coinvolti alcuni tesserati del Benevento degli anni scorsi. Marco Sau, Guido Davì e il magazziniere Ernesto Addazio hanno scelto di evitare il processo accedendo al patteggiamento in modo di incorrere in sanzioni più lievi. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig.

