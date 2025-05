Benevento dopo Avellino e Castellammare il presidente De Luca promette aiuto anche per il Vigorito

Dopo aver visitato Avellino e Castellammare di Stabia, il presidente De Luca si è impegnato a sostenere anche il Vigorito di Benevento, ribadendo l’impegno della Regione per il rilancio delle strutture sportive campane. Nel suo consueto intervento settimanale, De Luca ha toccato vari temi, sottolineando l’attenzione rivolta al mondo dello sport e ai crescenti bisogni delle tifoserie locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel consueto appuntamento settimanale che il presidente della Campania Vincenzo De Luca tiene tutti i venerdì davanti le telecamere, il massimo esponente della Regione ha toccato come sempre diversi vari temi. Tra questi anche gli stadi della Campania promettendo nel suo intervento un sostegno anche per effettuare alcuni lavori al ‘Ciro Vigorito’: “ È stata una stagione – ha detto De Luca – incredibile per il calcio campano. L’Avellino è salito di categoria. La Juve Stabia è impegnata nei playoff. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, dopo Avellino e Castellammare il presidente De Luca promette aiuto anche per il “Vigorito”

